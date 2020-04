Egide - BAE Systems distingue Egide USA en tant que fournisseur Niveau OR

Egide USA, filiale du Groupe Egide (Euronext Paris - ISIN : FR0000072373) annonce aujourd'hui avoir remporté un Award niveau OR pour ses performances et sa contribution exceptionnelles en 2019 en tant que fournisseur du département Systèmes Electroniques de BAE Systems. Egide USA a été sélectionné parmi plus de 2 200 fournisseurs qui ont travaillé avec ce département en 2019.



Jim Collins, président et directeur général du groupe Egide, commente : "Egide USA est honoré de recevoir cette distinction de BAE Systems. Nous attachons une grande importance à notre partenariat avec eux et nous pensons que ce prix témoigne de la solidité de notre collaboration et de notre croissance commune soutenue. »



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com - Rubrique Finance.