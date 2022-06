Egide - AGM du 30 juin 2022 - Avis de convocation

Les actionnaires de la société Egide sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se déroulera le 30 juin 2022 à 10h00 au Sheraton Paris Airport Hotel & Conference Centre , Terminal 2E, 95716 Tremblay-en-France.



Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer à l’aéroport Charles de Gaulle pour assister à l’assemblée physiquement, pourront demander l’accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l’avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut d’actionnaires. Ils ne seront toutefois pas considérés comme étant présents à l’assemblée générale et ils ne pourront pas voter en visioconférence et sont donc invités à voter par correspondance ou par procuration par voie postale ou par voie électronique, en privilégiant l’envoi de leur formulaire par voie électronique.



L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le projet de texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 25 mai 2022 (www.journal-officiel.gouv.fr) et de ce jour ainsi que sur le site internet de la société (www.egide-group.com).



EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373

Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com