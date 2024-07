Egide - AGM du 25 juillet - Avis de réunion et modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se réunira le jeudi 25 juillet 2024 à 10h30 dans les locaux du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright, 40 rue de Courcelles - 75008 Paris (immeuble Paris Eight, 7ème étage).



Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer pour assister à l’assemblée physiquement, pourront demander l’accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l’avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut d’actionnaires. Les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou par procuration par voie postale ou par voie électronique, en privilégiant l’envoi de leur formulaire par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@fr.egide-group.com



L'avis de convocation et l’avis de réunion, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°82 du 8 juillet 2024.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site internet de la Société www.egide-group.com, Rubrique Finance - Onglet « Assemblée Générale ».

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID