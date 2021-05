Egide- AGM du 18 juin 2021 - Avis préalable

Le Conseil d'Administration du Groupe Egide s'est réuni le 27 avril 2021 sous la présidence de Jim Collins, Président-Directeur Général, et a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires le vendredi 18 juin 2021 à 15h00 à huit clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, compte tenu des circonstances sanitaires.

L'ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 12 mai 2021(www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société (www.egide-group.com).

