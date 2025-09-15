Egide - AGM DU 10 septembre 2025 - RÉSULTATS DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

La société Egide, (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu le mercredi 10 septembre 2025 à 11h00.



Les actionnaires présents ou représentés détenaient 5.899.474 actions (soit 30,09% sur un total de 19.608.134 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 6.152.519 voix (soit 30,89 % sur un total de 19.918.538 droits de vote). Les quorums ayant été atteints, l’Assemblée a pu valablement délibérer.



A compter du 10 septembre 2025, le conseil d’administration d’Egide se compose ainsi :

 Philippe BENSUSSAN, Président du conseil d’administration

 Ignace DUPON, Directeur Général, administrateur

 Sophie LEROND, administratrice

 SOGEFIP, représentée par M.Michel FAURE, administrateur

 Martin Mc COURT, administrateur indépendant



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID