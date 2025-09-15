Egide - AGM DU 10 septembre 2025 - RÉSULTATS DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

La société Egide, (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu le mercredi 10 septembre 2025 à 11h00.
Les actionnaires présents ou représentés détenaient 5.899.474 actions (soit 30,09% sur un total de 19.608.134 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 6.152.519 voix (soit 30,89 % sur un total de 19.918.538 droits de vote). Les quorums ayant été atteints, l’Assemblée a pu valablement délibérer.
A compter du 10 septembre 2025, le conseil d’administration d’Egide se compose ainsi :
Philippe BENSUSSAN, Président du conseil d’administration
Ignace DUPON, Directeur Général, administrateur
Sophie LEROND, administratrice
SOGEFIP, représentée par M.Michel FAURE, administrateur
Martin Mc COURT, administrateur indépendant
L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com
EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer