 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 539,62
-0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EGC, soutenu par KKR, achète 140 unités de chauffage dans le nord de l'Allemagne
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur allemand de services énergétiques EGC, soutenu par KKR KKR.N , a déclaré mercredi qu'il reprenait 140 unités de production décentralisée de chaleur et d'électricité dans le nord de l'Allemagne, dans le cadre de ses efforts visant à développer ses activités dans le domaine des technologies neutres en carbone.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

EGC a conclu un "partenariat stratégique" avec KKR au début de l'année et a depuis embauché de nouveaux dirigeants et acquis en septembre le fournisseur de services énergétiques Green Way Energy, basé à Berlin.

Mercredi, la société a également annoncé la nomination de son nouveau directeur général, Jean-Marc Bazenet.

EGC vend des services technologiques d'efficacité énergétique et fournit de la chaleur et de l'électricité aux exploitants de bâtiments. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de l'expansion de l'entreprise depuis son partenariat avec KKR.

LES CHIFFRES

EGC, dont le siège social se trouve à Duesseldorf, a pour objectif d'accroître son portefeuille immobilier d'environ cinq millions de mètres carrés, auquel elle fournit des services d'infrastructure énergétique et de systèmes de chauffage, pour le porter à 25-30 millions de mètres carrés dans les cinq ans à venir.

EGC a refusé de divulguer le prix de l'opération, mais a indiqué que les unités, achetées à BEW Solutions, une filiale de l'entreprise publique berlinoise BEW, sont principalement situées à Hambourg.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que bon nombre de ces unités sont des pompes à chaleur.

CITATIONS CLÉS

"KKR apporte bien sûr une force financière considérable, ce qui est nécessaire car nous investissons non seulement dans des entreprises mais aussi dans des installations", a déclaré Michael Lowak, président du conseil consultatif, lors d'une interview mardi.

"Nous continuerons à acquérir des entreprises", a ajouté M. Lowak.

Valeurs associées

KKR & CO
129,920 USD NYSE -3,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank