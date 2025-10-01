EGC, soutenu par KKR, achète 140 unités de chauffage dans le nord de l'Allemagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur allemand de services énergétiques EGC, soutenu par KKR KKR.N , a déclaré mercredi qu'il reprenait 140 unités de production décentralisée de chaleur et d'électricité dans le nord de l'Allemagne, dans le cadre de ses efforts visant à développer ses activités dans le domaine des technologies neutres en carbone.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

EGC a conclu un "partenariat stratégique" avec KKR au début de l'année et a depuis embauché de nouveaux dirigeants et acquis en septembre le fournisseur de services énergétiques Green Way Energy, basé à Berlin.

Mercredi, la société a également annoncé la nomination de son nouveau directeur général, Jean-Marc Bazenet.

EGC vend des services technologiques d'efficacité énergétique et fournit de la chaleur et de l'électricité aux exploitants de bâtiments. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de l'expansion de l'entreprise depuis son partenariat avec KKR.

LES CHIFFRES

EGC, dont le siège social se trouve à Duesseldorf, a pour objectif d'accroître son portefeuille immobilier d'environ cinq millions de mètres carrés, auquel elle fournit des services d'infrastructure énergétique et de systèmes de chauffage, pour le porter à 25-30 millions de mètres carrés dans les cinq ans à venir.

EGC a refusé de divulguer le prix de l'opération, mais a indiqué que les unités, achetées à BEW Solutions, une filiale de l'entreprise publique berlinoise BEW, sont principalement situées à Hambourg.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que bon nombre de ces unités sont des pompes à chaleur.

CITATIONS CLÉS

"KKR apporte bien sûr une force financière considérable, ce qui est nécessaire car nous investissons non seulement dans des entreprises mais aussi dans des installations", a déclaré Michael Lowak, président du conseil consultatif, lors d'une interview mardi.

"Nous continuerons à acquérir des entreprises", a ajouté M. Lowak.