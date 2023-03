EFG renforce son équipe en Asie-Pacifique

(NEWSManagers.com) - EFG a annoncé avoir embauché huit nouveaux responsables relations clients afin de renforcer son activité commerciale en Asie, notamment à Hong Kong et à Singapour.EFG souhaite élargir sa présence à Hong Kong à travers le recrutement de cinq responsables relations clients, dont Elvis Lau. Ce dernier a été nommé directeur de l’équipe chargée des conseillers financiers indépendants. Il arrive de Credit Suisse, où il était dernièrement directeur de la distribution pour la Chine continentale. Il était responsable des family offices ainsi que des conseillers financiers indépendants et de leurs clients à Hong Kong, en Chine, à Taïwan, en Malaisie et en Thaïlande. Il sera rattaché à Jessica Ng, directrice de la banque privée à Hong Kong.La filiale hongkongaise a également embauché Edward Chan, Alex Chang, Ryan Zhao et Flora Law. Edward Chan arrive de Bank of Singapore où il était dernièrement directeur exécutif et responsable de l’équipe en Chine et en Asie du Nord. Il a auparavant travaillé chez BOCI, Barclays, Standard Chartered, Coutts, UBS and Citi, chargé des relations des clients ultra-high-net-worth en Chine. Il sera rattaché à Jessica Ng.Alex Chang, quant à lui, arrive de Nomura International, où il était directeur senior au sein de la gestion de fortune internationale. Il a auparavant occupé des postes seniors chez Indosuez Wealth Management, Crédit Industriel et Commercial (CIC), RBC Wealth Management, KB Kookmin Bank à Séoul et chez Citi. Il sera rattaché à Michelle Wu, responsable de l’équipe banque privée.Ryan Zhao arrive de RBC Investment Services, où il était conseiller en investissement. Auparavant, il a travaillé chez BNP Paribas, Standard Chartered, DBS et UOB. Il sera rattaché à Joel Goh, responsable de l’équipe banque privée.Flora Law arrive de Credit Suisse, où elle était responsable clients pour l’équipe chargée des conseillers financiers indépendants en Chine. Elle sera rattachée à Elvis Lau.EFG a aussi recruté trois responsables relations clients à Singapour : Nicholas Yee, Shubhra Pandey et Jolene Zhang. Nicholas Yee arrive de la Bank of Singapore, où il occupait le même poste au sein de l’équipe de la Chine continentale et l’Asie du Nord. Auparavant, il a travaillé chez Bloomberg en tant que sales trader et consultant en exécution d’ordre. Il sera rattaché à Tay Yu Jin, directeur adjoint de la banque privée en Chine continentale et responsable de l’équipe de l’Asie de Sud-Est.Shubhra Pandey, quant à elle, arrive de Standard Chartered Bank, où elle était responsable relations clients pour les Emirats arabes unis. Auparavant, elle a occupé le même poste chez First Abu Dhabi Bank. Elle sera rattachée à Oliver Balmelli, directeur de la banque privée en Asie du Sud-Est.Jolene Zhang, pour sa part, arrive de DBS Bank, où elle occupait le même poste au sein de l’équipe chargée de la Chine continentale. Elle a également travaillé au sein des équipes de relations clients chez UOB Private Bank et Bank of Singapore. Elle sera rattachée à Tay Yu Jin.