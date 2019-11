EFG International ouvre un bureau à Dubaï

(NEWSManagers.com) -

EFG International renforce sa présence au Moyen-Orient avec l'ouverture d'un bureau au Centre financier international de Dubaï (DIFC). La société de gestion suisse a obtenu le feu vert de l'Autorité des services financiers de Dubaï, si bien que la nouvelle implantation devrait être opérationnelle à compter du 11 décembre 2019, précise un communiqué. Le bureau sera dirigé par Sascha Pietrek qui travaillait depuis 2001 à la Deutsche Bank, où il était depuis 2015 managing director pour la région Moyen-Orient et Afrique et responsable marchés pour le royaume d'Arabie saoudite.

Sascha Pietrek, qui sera rattaché à Adrian Kyriazi, responsable de la région Europe continentale et Moyen-Orient chez EFG, sera responsable du démarrage des activités à Dubaï et de la poursuite du développement de la société au Moyen-Orient. Les Emirats Arabes Unis sont déjà un marché important pour EFG et la nouvelle antenne lui permettra d'améliorer sa capacité d'accompagner les clients fortunés (HNWI) de la région et de saisir des opportunités de marchés. EFG a déjà recruté 22 collaborateurs et envisage de renforcer encore l'équipe qui pourrait compter plus de 30 personnes dès la première année.

Les activités à Dubaï devraient permettre de générer environ 3 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion d'ici à 2022.