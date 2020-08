Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Effondrement de la dernière plate-forme glaciaire de l'Arctique canadien Reuters • 07/08/2020 à 02:24









7 août (Reuters) - La dernière plate-forme glaciaire intacte de l'Arctique canadien s'est effondrée, perdant plus de 40% de sa superficie en seulement deux jours fin juillet, ont annoncé jeudi des chercheurs. La plate-forme de glace Milne se trouve à la lisière de l'île d'Ellesmere, dans le territoire peu peuplé du Nunavut, au nord du Canada. "Des températures de l'air supérieures à la normale, des vents du large et de l'eau libre devant la plate-forme de glace ont mené à la rupture de la plate-forme de glace", a déclaré le Service canadien des glaces sur Twitter. "C'était la plus grande plate-forme glaciaire encore intacte, et elle s'est désintégrée", a déclaré Luke Copland, glaciologue à l'université d'Ottawa. La surface du plateau a diminué d'environ 80 kilomètres carrés. En comparaison, l'île de Manhattan, à New York, couvre environ 60 kilomètres carrés. (Moira Warburton; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.