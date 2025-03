Effets spéciaux: les studios français de Technicolor vendus à la découpe

( ARCHIVES / LOIC VENANCE )

Les activités françaises du groupe d'effets spéciaux et d'animation Technicolor Creative Studio (TCS) ont été cédées à deux entreprises nord-américaines et une entreprise française, selon une décision du Tribunal de commerce de Paris consultée vendredi par l'AFP.

Les studios Mikros Image, The Mill France, dédiés aux effets spéciaux pour le cinéma et les séries, la post-production de films, la production d'animation pour la publicité, et la société Technicolor Trademark Management, qui détient et gère les marques et la propriété intellectuelle du groupe, sont reprises par une filiale française de l'américain Transperfect et le studio d'animation canadien Rodeo FX.

Transperfect, fournisseur de solutions linguistiques axées sur l'intelligence artificielle et les jeux vidéo, a déjà acquis en mars la division jeux vidéo du groupe, Technicolor Games.

La branche Technicolor Animation Productions (TAP), qui produit des animations pour les dessins animés, est elle reprise par la société française Lyft Value, dirigée par Boris Hertzog, cofondateur et ancien codirecteur de TAP.

Ces cessions permettront de préserver plus de 220 emplois en France, selon les documents juridiques.

Technicolor Creative Studio (TCS), dont les équipes ont travaillé sur des films primés comme "Emilia Perez" qui a obtenu le César 2025 du meilleur film, avait été placé en redressement judiciaire en février.

La défaillance de la société "au niveau mondial a été extrêmement brutale avec des complexités fortes liées aux spécificités des procédures d'insolvabilité dans les différents pays et avec une sidération des salariés", ont indiqué les administrateurs judiciaires.

Au Royaume-Uni, TCS est aussi entré en procédure de faillite le mois dernier et l'ensemble des 440 employés du groupe dans le pays ont été licenciés.

Issu de la scission de Technicolor en deux entités distinctes, TCS et Vantiva, en 2022, Technicolor Creative Studio a été frappé de plein fouet par la grève des scénaristes à Hollywood en 2023, qui a retardé de nombreux projets.

TCS était ainsi sorti de la cotation en Bourse au début de l'année 2024.

Le groupe comptait près de 5.000 salariés à travers le monde, dont environ 500 salariés en France à fin janvier 2025.