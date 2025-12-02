EDYCEM et Hoffmann Green intensifient leur collaboration commerciale pour accroitre le développement des bétons 0% clinker dans le Grand Ouest

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 décembre 2025 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, intensifie sa collaboration avec EDYCEM, filiale béton du Groupe HERIGE et acteur de référence du Grand Ouest spécialisé dans la production de béton prêt à l’emploi, de produits en béton préfabriqué et de granulats. Le renforcement de la collaboration entre les deux parties se traduira dès 2026 par une hausse des volumes de béton 0 % clinker dans le réseau de centrales EDYCEM, contribuant ainsi aux objectifs fixés par l’entreprise pour réduire l’empreinte carbone de ses bétons dans le cadre de sa démarche Vitaliss®.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu