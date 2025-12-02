 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 091,50
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EDYCEM et Hoffmann Green intensifient leur collaboration commerciale pour accroitre le développement des bétons 0% clinker dans le Grand Ouest
information fournie par Boursorama CP 02/12/2025 à 18:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 décembre 2025 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, intensifie sa collaboration avec EDYCEM, filiale béton du Groupe HERIGE et acteur de référence du Grand Ouest spécialisé dans la production de béton prêt à l’emploi, de produits en béton préfabriqué et de granulats. Le renforcement de la collaboration entre les deux parties se traduira dès 2026 par une hausse des volumes de béton 0 % clinker dans le réseau de centrales EDYCEM, contribuant ainsi aux objectifs fixés par l’entreprise pour réduire l’empreinte carbone de ses bétons dans le cadre de sa démarche Vitaliss®.

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,9750 EUR Euronext Paris -1,12%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A gauche, le président russe Vladimir Poutine, le 12 novembre 2025 au Kremlin, à Moscou; à droite, l'émissaire américain Steve Witkoff, le 6 mars 2025 à la Maison Blanche, à Washington ( POOL / Alexander Zemlianichenko )
    Guerre en Ukraine : pourparlers entre Poutine et Witkoff à Moscou, Kiev aux aguets
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:22 

    Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff ont débuté mardi soir à Moscou des pourparlers sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, peu après des propos menaçants du président russe à l'encontre des Européens. Une délégation ... Lire la suite

  • La cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, à Oignies le 28 novembre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Dépassée par Bardella, Le Pen réaffirme sa primauté
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:18 

    Surclassée par son dauphin dans les sondages, Marine Le Pen a encore martelé mardi qu'elle se présentera en 2027 "si (elle) peut être candidate", tout en vantant la "force de (son) duo" avec Jordan Bardella, appelé à la remplacer en cas d'empêchement judiciaire. ... Lire la suite

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux à l'affiche du métro finlandais
    information fournie par AOF 02.12.2025 18:12 

    (AOF) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 2 octobre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Critique contre les patrons: Sophie Binet (CGT) mise en examen pour injure publique
    information fournie par AFP 02.12.2025 18:08 

    La leader de la CGT, Sophie Binet, a déploré mardi sur France Inter sa mise en examen pour "injure publique" après avoir qualifié en janvier à la radio les patrons de "rats qui quittent le navire" dont "le seul objectif, est l'appât du gain". Le mouvement patronal ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank