Edwards Lifesciences dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de valves cardiaques artificielles

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Edwards Lifesciences EW.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le premier trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses valves artificielles utilisées dans les procédures cardiaques complexes, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 4 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises de technologie médicale bénéficient du vieillissement des populations qui nécessitent davantage de soins de santé, ce qui entraîne une utilisation accrue des dispositifs chirurgicaux et procéduraux.

Les ventes du dispositif de remplacement de la valve aortique transcathéter d'Edwards (TAVR) ont augmenté de 14,4 % en glissement annuel pour atteindre 1,2 milliard de dollars au cours du trimestre, contre des estimations de 1,15 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le TAVR est utilisé pour traiter les sténoses aortiques sévères, une condition dans laquelle la valve aortique se rétrécit et restreint le flux sanguin du cœur.

La société prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 2,95 et 3,05 dollars par action, contre une prévision précédente de 2,90 à 3,05 dollars par action.

Elle a relevé ses prévisions de croissance des ventes annuelles à une fourchette de 9 % à 11 %, contre une fourchette de 8 % à 10 % annoncée précédemment.

La société californienne a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,65 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,6 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, Edwards a réalisé un bénéfice de 78 cents par action, dépassant l'estimation des analystes de 73 cents par action.