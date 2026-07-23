Edwards Lifesciences dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande en dispositifs cardiaques

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Edwards Lifesciences EW.N a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses valves cardiaques artificielles utilisées dans le cadre d'interventions cardiaques complexes, ce qui a entraîné une hausse de près de 7 % de son cours en bourse lors des échanges après clôture.

Les entreprises de technologie médicale constatent une hausse de la demande en dispositifs chirurgicaux et d'intervention, dans un contexte de vieillissement de la population et d'augmentation des besoins en matière de soins de santé.

Voici quelques détails:

* Les ventes du dispositif de remplacement valvulaire aortique transcathéter d'Edwards (TAVR) ont augmenté de 11,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,26 milliard de dollars au cours du trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le TAVR est utilisé pour traiter la sténose aortique sévère, une affection caractérisée par un rétrécissement de la valve aortique qui limite le flux sanguin en provenance du cœur.

* Edwards a relevé la fourchette basse de ses prévisions de croissance des ventes de dispositifs TAVR pour 2026, la faisant passer de 7 % à 8 %, tout en maintenant la fourchette haute inchangée à 9 %.

* La société a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel ajusté dans une fourchette comprise entre 2,95 et 3,05 dollars par action.

* La société californienne a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 1,74 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,70 milliard de dollars.

* Sur une base ajustée, Edwards a réalisé un bénéfice de 78 centimes par action, contre une estimation de 74 centimes.