Eduform'Action : VISIO CONFÉRENCE dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs

Eduform’Action (MLEFA), groupe entrepreneurial de référence sur le marché de la formation, organise une visio conférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs mercredi 24 juin prochain.
A cette occasion, Cécile Béziat, Directrice générale déléguée, et Ludivine Fayet, Directrice financière, présenteront :
- Le projet de transfert de la cotation d’Eduform’Action sur Euronext Growth,
- La dynamique d’activité du Groupe et son ambition de changer d’échelle,
- Les résultats de l’exercice 2025.
(…)
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