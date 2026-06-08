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Eduform'Action : VISIO CONFÉRENCE dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs
information fournie par Boursorama CP 08/06/2026 à 12:30

Eduform’Action (MLEFA), groupe entrepreneurial de référence sur le marché de la formation, organise une visio conférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs mercredi 24 juin prochain.

A cette occasion, Cécile Béziat, Directrice générale déléguée, et Ludivine Fayet, Directrice financière, présenteront :

- Le projet de transfert de la cotation d’Eduform’Action sur Euronext Growth,

- La dynamique d’activité du Groupe et son ambition de changer d’échelle,

- Les résultats de l’exercice 2025.

(…)

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