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Eduform'Action - Rappel : visio conférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs le 24/06
information fournie par Boursorama CP 16/06/2026 à 18:19

Eduform’Action (MLEFA), groupe entrepreneurial de référence sur le marché de la formation, organise une visio conférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs mercredi 24 juin prochain.
A cette occasion, Cécile Béziat, Directrice générale déléguée, et Ludivine Fayet, Directrice financière, présenteront :

- Le projet de transfert de la cotation d’Eduform’Action sur Euronext Growth,
- La dynamique d’activité du Groupe et son ambition de changer d’échelle,
- Les résultats de l’exercice 2025.

Mercredi 24 juin 2026 à 18h (...)

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