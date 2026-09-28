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Eduform’Action organise une visioconférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs le 13 octobre 2026
information fournie par Boursorama CP 28/09/2026 à 18:03

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Boulogne-Billancourt, le 28 septembre 2026 – Eduform’Action (ALEFA), groupe entrepreneurial spécialisé dans la formation initiale et continue, annonce l’organisation d’une visioconférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs, mardi 13 octobre 2026.

A cette occasion, Cécile Béziat, Directrice générale déléguée, et Ludivine Fayet, Directrice financière, présenteront les dernières évolutions du Groupe et reviendront notamment sur :

• les performances d’activité et de résultats au 30 juin 2026 ;
• les priorités stratégiques et les leviers de croissance d’Eduform’Action ;
• les ambitions du Groupe dans un marché de la formation en profonde transformation, porté par l’évolution continue des métiers et des besoins en compétences.

Cette rencontre sera également l’occasion de présenter la manière dont Eduform’Action entend poursuivre son développement autour de ses verticales métiers, renforcer ses positions sur ses marchés prioritaires et conjuguer croissance, performance opérationnelle et discipline financière. (...)

Lien d'inscription disponible dans le communiqué

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