Eduform'Action : mise en ligne du prix d’exercice de la sixième période d’exercice des BSA 2025

La société EDUFORM’ACTION (la « Société ») rappelle que la sixième période d’exercice des bons de souscription d’actions (les « BSA ») attachés aux nouvelles actions émises le 3 décembre 2025 débute le 15 juin 2026 à l’ouverture du marché et se terminera le 26 juin 2026 à la clôture du marché.



Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société du 6 novembre 2025, le prix d’exercice des BSA est égal au plus faible des deux montants suivants :



• la moyenne des cours de clôture de bourse de la Société constaté au cours des cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date d’ouverture de chaque Période d’exercice diminué d’une décote de 15 %

• au prix d’exercice retenu lors de la Période d’Exercice précédente



Par conséquent, le prix d’exercice des BSA pour la sixième période d’exercice est de 0,25 €.