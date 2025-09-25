EDUFORM'ACTION : Former et accompagner les professionnels de la Petite Enfance : une offre unique née de l'alliance Sofis - Forsim - Santestim

Paris, le 25 septembre 2025 – Sofis, Forsim et Santestim, membres du groupe Eduform'Action, annoncent aujourd'hui le lancement d'une offre de formation commune et complémentaire spécialement conçue pour les professionnels de la Petite Enfance. Cette initiative conjugue trois expertises reconnues – la santé et la sécurité au travail, la simulation médicale et la formation continue en santé – afin d'apporter une réponse globale et innovante aux enjeux d'un secteur en pleine mutation.

Le secteur de la Petite Enfance fait face à des défis multiples : pénurie de professionnels qualifiés, exigences réglementaires renforcées et attentes croissantes des familles en matière de qualité et de sécurité. Assistantes maternelles, auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants ou encore personnels encadrants doivent sans cesse renforcer et diversifier leurs compétences pour accompagner l'éveil, le bien-être et la santé des tout-petits. C'est pour répondre à cette nécessité que Sofis, Forsim et Santestim ont choisi d'unir leurs forces, en proposant des formations adaptées à la réalité quotidienne des établissements comme aux évolutions structurelles du secteur.

Une réponse structurée aux défis d'un secteur en pleine mutation

Cette offre mutualisée se distingue par sa capacité à allier prévention, sécurité et pédagogie active. Sofis apporte son expertise en santé et sécurité au travail, garantissant aux structures une meilleure anticipation des risques et une sécurisation optimale des environnements. Forsim met à disposition son savoir-faire unique en simulation médicale et en gestion des urgences, pour préparer les professionnels à réagir efficacement face à toute situation critique. Santestim complète ce dispositif avec des formations axées sur la prévention personnalisée des douleurs vertébrales et l'élargissement des compétences métiers pour que chaque acteur participe au bien-être des enfants dont ils s'occupent.

L'ensemble de ces formations est déployé sur tout le territoire, grâce à un maillage dense et une organisation souple qui permet des interventions en intra, en inter-entreprises ou en formats hybrides. Cette proximité constitue un gage de qualité pédagogique et d'accessibilité pour les établissements comme pour les apprenants.

Former aujourd'hui pour sécuriser l'avenir de la Petite Enfance

Les données de marché illustrent l'ampleur de l'enjeu : la France compte aujourd'hui près de 20 000* établissements d'accueil du jeune enfant, offrant plus de 500 000* places pour les enfants de moins de trois ans. Pourtant, plus de 90 % des gestionnaires déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Dans ce contexte, renforcer l'attractivité des métiers par la formation continue et proposer des parcours adaptés aux besoins des équipes apparaît comme une réponse stratégique, capable de soutenir à la fois les professionnels, les structures d'accueil et les familles.

Leslie Dumontet, Directrice Générale Exécutive de Sofis, Hortense Tirilly, Chargée du Développement Commercial de Forsim, et Xavier Blusseau, Gérant de Santestim, déclarent « En conjuguant nos expertises — pédagogique, sanitaire et sécuritaire — nous voulons bâtir une formation qui soit vraiment au service des professionnels de la Petite Enfance : mieux outillés, plus sereins, pleinement acteurs de l'éveil et du bien-être des tout-petits. C'est une dynamique de collaboration qui, aujourd'hui, nous porte pour répondre avec pragmatisme et ambition à l'ampleur des besoins sur tout le territoire. »

* : source Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) – 28 mai 2025

A propos de SOFIS – www.sofis.fr

SOFIS est un organisme de formation certifié Qualiopi, acteur majeur de la formation en santé et sécurité au travail.

Avec plus de 6 200 sessions réalisées en inter ou intra entreprise en 2024 et près de 50 000 stagiaires formés chaque année, SOFIS accompagne les entreprises, collectivités et établissements publics dans leur démarche de prévention des risques professionnels, l'amélioration des conditions de travail et la montée en compétences de leurs équipes.

Dotée de 9 pôles d'expertise, SOFIS offre un accompagnement de qualité grâce au savoir-faire de ses équipes et l'expérience de ses intervenants, ainsi que des solutions pédagogiques innovantes adaptées aux besoins chaque activité.

A propos de FORSIM- www.forsim.fr

Depuis 2008, FORSIM est un organisme de formation certifié Qualiopi, dédié aux professionnels médicaux

et paramédicaux, spécialisé dans la santé et la gestion des urgences, auprès des établissements de soins et structures médicales, sanitaires et sociales.

A propos de SANTESTIM - www.santestim.fr

Santestim, fondé en 2023, est un organisme de formation certifié Qualiopi qui accompagne les professionnels de santé et de la prévention. Son approche globale associe compétences métiers, coopération interprofessionnelle et bien-être au travail. Avec des parcours personnalisés et adaptés aux besoins du terrain, Santestim accompagne l'évolution des pratiques et soutient la qualité de vie au travail dans le cadre de sessions inter ou intraentreprises.

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

