EDUFORM'ACTION : Eduform'Action nomme Clémence MAGNIER, Directrice Financière du groupe

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial en forte croissance sur le marché de la formation initiale et de la formation continue, renforce sa structure et annonce la nomination de Clémence MAGNIER au poste de Directrice Financière.

Clémence MAGNIER était auparavant Senior Financial Planning & Analysis Manager chez CrossKnowledge (groupe Wiley), acteur international de l'e-learning où elle a opéré durant 8 ans en occupant précédemment les fonctions de FP&A Manager et Financial controller (2014 – 2022).

Clémence a démarré sa carrière en tant qu'auditrice chez KPMG (2007) puis est devenue en 2012 Responsable administrative et financière de La Tribune . En 2013, elle est nommée Directrice administrative et financière de Décideurs TV avant de rejoindre CrossKnowledge.

Agée de 38 ans, Clémence MAGNIER est certifiée du programme « Management Général » de l'ESSEC (2017) et possède un double-diplôme franco-allemand du CESEM de Reims et de l'Université de Reutlingen (2007).

A propos du Groupe Eduform'Action

Fondé fin 2021, le Groupe Eduform'Action a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé, digital/tech, impact, énergie, …).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe Eduform'Action est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

