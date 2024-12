Edram recrute Vianney Hocquet chez Amundi

Vianney Hocquet a rejoint l’équipe de gestion obligataire d’Edmond de Rothschild AM dirigée par Alain Krief et qui gère 8,6 milliards d’euros depuis Paris. Vianney sera co-lead sur la stratégie de dette corporate hybride avec Marc Lacraz, également gérant obligataire.

Vianney Hocquet était auparavant gérant crédit senior chez Amundi d’abord à Londres puis à Paris où il gérait des portefeuilles obligataires monde benchmarkés, total return et datés ainsi que des stratégies crédit euro. Il était notamment le gérant lead sur la stratégie de dette subordonnée. Précédemment, il a occupé le même poste chez Pioneer Investments à Dublin (racheté par Amundi en 2017), où il a contribué à lancer et gérer un fonds d’obligations subordonnées monde. Il a commencé sa carrière chez BNP Paribas à Paris comme trader obligataire pour compte propre en 2010.

Edmond de Rothschild AM gère plus de 700 millions d’euros d’encours sur la dette subordonnée non financière dite corporate hybride, trois ans après le lancement de l’expertise.

Laurence Marchal