Edram présente un fonds actions dédiée au renforcement stratégique de l’Union européenne
information fournie par AOF 05/11/2025 à 11:19

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé le lancement de EdR SICAV Mission Europa, un fonds actions européennes conçue pour investir dans des entreprises qui contribuent au renforcement stratégique de l'Union européenne sur la scène mondiale. Ce fonds se focalise sur quatre axes de renforcement de l'Europe : sécurité, compétitivité, innovation et financement. Composé d'environ 50 titres, il associe diversification sectorielle et géographique au sein de l'Union européenne.

Le fonds consacre une part significative de son portefeuille à la défense (qui représente 30% minimum de l'actif), ainsi qu'aux small et mid caps à fort potentiel, reconnues pour la solidité de leurs fondamentaux et la croissance soutenue de leurs bénéfices.

Le fonds EdR SICAV Mission Europa est disponible à la commercialisation en France, Allemagne, Belgique, Autriche, Italie, Luxembourg, Espagne, Chypre, Grèce et Suisse.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

