Edram présente un fonds actions dédiée au renforcement stratégique de l’Union européenne

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé le lancement de EdR SICAV Mission Europa, un fonds actions européennes conçue pour investir dans des entreprises qui contribuent au renforcement stratégique de l'Union européenne sur la scène mondiale. Ce fonds se focalise sur quatre axes de renforcement de l'Europe : sécurité, compétitivité, innovation et financement. Composé d'environ 50 titres, il associe diversification sectorielle et géographique au sein de l'Union européenne.

Le fonds consacre une part significative de son portefeuille à la défense (qui représente 30% minimum de l'actif), ainsi qu'aux small et mid caps à fort potentiel, reconnues pour la solidité de leurs fondamentaux et la croissance soutenue de leurs bénéfices.

Le fonds EdR SICAV Mission Europa est disponible à la commercialisation en France, Allemagne, Belgique, Autriche, Italie, Luxembourg, Espagne, Chypre, Grèce et Suisse.