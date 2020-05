Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edouard Philippe détaille un plan d'investissement et de soutien au tourisme de plusieurs milliards d'euros Reuters • 14/05/2020 à 12:19









PARIS, 14 mai (Reuters) - Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé jeudi un plan d'investissement à hauteur de 1,3 milliard d'euros pour le secteur du tourisme et une série de mesures de soutien représentant au total "un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques". Ouverture jusqu'à la fin de l'année du fonds de solidarité pour les entreprises du secteur et élargissement pour les plus grandes entreprises, relèvement du plafond des prêts garantis par l'Etat, exonération et crédit de cotisations sociales et patronales, chômage partiel jusqu'en septembre et doublement du plafond d'utilisation des tickets restaurant: "Si je fais la somme de tout ce que je viens d'indiquer, c'est un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques, c'est sans précédent, c'est massif, c'est nécessaire", a-t-il dit. "Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne alors même que c'est un des fleurons de l'économie française", a souligné Edouard Philippe à l'issue d'un conseil interministériel. "Son sauvetage est donc une priorité nationale", a-t-il ajouté, rappelant que le secteur représentait 2 millions d'emplois directs et indirects et contribuait à près de 8% du PIB de la France. (Jean-Stéphane Brosse, Marc Angrand et Henri-Pierre André)

