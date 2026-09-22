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Edmond de Rothschild REIM lance une stratégie value-add en logistique européenne
information fournie par AOF 22/09/2026 à 14:26
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(Zonebourse.com) - Edmond de Rothschild REIM lance une nouvelle stratégie value-add dédiée aux actifs industriels légers et logistiques en Europe, renforçant ainsi son expertise industrie et logistique. Afin d'accompagner cette croissance, Niek van Genugten est nommé au poste de fund manager.

Cette stratégie ciblera les actifs immobiliers industriels légers qui offrent une prime de rendement par rapport aux plateformes logistiques de grande taille ("big-box"), tout en bénéficiant d'une offre structurellement limitée et d'un potentiel de revalorisation plus élevé. Sa thèse d'investissement consiste à générer de l'alpha grâce à une gestion active, menée par des équipes locales sur des marchés européens où Edmond de Rothschild REIM est bien implanté.

Le groupe s'appuie sur une expertise historique sur des mandats value-add et des performances battant les indices de référence au sein de son fonds phare core-plus ouvert dédié à l'immobilier industriel. Cette nouvelle stratégie vient compléter cette approche éprouvée et performante. Elle s'appuie sur plus de huit années de gestion d'actifs industriels légers et logistiques au sein de son fonds phare, l'Euro Industrial Real Estate Fund, ainsi que sur 25 ans d'expertise plus large en gestion d'actifs industriels et logistiques.

Elle bénéficie également d'une solide plateforme européenne, avec une présence locale couvrant 790 actifs et plus de 150 collaborateurs répartis dans sept bureaux au sein de cinq pays.

Edmond de Rothschild REIM annonce la nomination de Niek van Genugten au poste de fund manager de la nouvelle stratégie value-add dédiée à l'immobilier industriel et logistique, poste qu'il occupe depuis le 1er septembre 2026. Basé à Amsterdam, il dispose de près de 15 ans d'expérience dans l'immobilier paneuropéen et totalise plus de 2 milliards d'euros de volume de transactions dans les secteurs de la logistique et de l'immobilier industriel léger en Europe.

Il contribuera au développement de nouvelles initiatives, produits et solutions d'investissement dans les secteurs industrie et logistique, en adéquation avec les opportunités de marché et les besoins des investisseurs. Il est rattaché à Theo Soeters, head of fund management chez Edmond de Rothschild REIM.

Avant de rejoindre Edmond de Rothschild REIM, il était senior transaction manager chez Frasers Property Industrial, anciennement Geneba Properties, à Amsterdam. Il y était responsable du développement commercial, des transactions, y compris des levées de capitaux, et avait auparavant codirigé l'équipe European Acquisitions. Il a débuté sa carrière chez Syntrus Achmea Real Estate & Finance, où il a travaillé sur trois fonds de fonds côté investisseur, avec une exposition à environ 50 investissements dans des fonds à l'échelle mondiale, tous secteurs confondus.

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