Edmond de Rothschild REIM lance une stratégie résidentielle en Allemagne

(AOF) - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management a finalisé l'acquisition d'un portefeuille d'actifs résidentiels à Berlin, marquant ainsi le premier investissement dans le cadre de sa nouvelle stratégie German Residential Alpha. Cette transaction renforce la conviction d'Edmond de Rothschild REIM d'investir dans les marchés résidentiels européens où l'offre est limitée. Le portefeuille initial se compose de quatre immeubles résidentiels acquis individuellement dans des micro-emplacements très prisés de Berlin.

Chaque actif offre un potentiel de création de valeur substantiel, notamment grâce à des opportunités de gestion active des actifs et à des initiatives de modernisation ciblées. Ces initiatives viseront à améliorer la performance en matière de développement durable et à s'aligner sur les normes ESG actuelles. Le portefeuille est destiné à servir de base évolutive pour une croissance future.

Dans le cadre de sa stratégie, Edmond de Rothschild REIM, soutenue par son équipe locale d'investissement et de gestion d'actifs immobiliers à Francfort, dirigera la gestion du portefeuille, y compris la supervision des investissements, l'allocation du capital et le développement à long terme du portefeuille. La gestion opérationnelle des actifs sera assurée par un partenaire local.

Cette acquisition fait suite aux corrections de prix déclenchées par le cycle des taux d'intérêt 2022-2023, qui ont créé des conditions favorables à des investissements contracycliques dans le secteur résidentiel allemand.

La stratégie German Residential Alpha d'Edmond de Rothschild REIM cible les actifs résidentiels de milieu de gamme nécessitant une gestion active dans les principales villes allemandes, qui bénéficient d'une demande locative bien établie et d'une pénurie chronique de logements.

Edmond de Rothschild REIM bénéficie d'une expertise solide dans le domaine de l'immobilier résidentiel, grâce à un portefeuille paneuropéen de 3,7 milliards d'euros et une plateforme d'investissement allemande dédiée composée de 15 professionnels de l'immobilier basés à Francfort.