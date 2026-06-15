Edmond de Rothschild Private Equity : Régis Gaisnon nommé responsable des solutions

(Zonebourse.com) - Edmond de Rothschild Private Equity annonce la nomination de Régis Gaisnon en qualité de responsable des solutions. Dans le cadre de cette fonction stratégique pour la Maison, il aura pour mission de développer et de piloter l'offre de solutions en private equity à destination des clients des banques privées du groupe.

Il aura en particulier la charge de la gestion et de la promotion du fonds de fonds Quintessence, qui investit dans des fonds et des transactions de private equity européens et américains, depuis la sélection des fonds jusqu'au reporting de gestion et à la modélisation des flux. Il supervisera également le développement des mandats de private assets pour les clients privés, ainsi que la structuration de briques thématiques dédiées à destination des clients de la banque.

Il est basé à Paris et rapporte à Anne-Laurence Roucher, responsable groupe des actifs non cotés et membre du comité exécutif d'Edmond de Rothschild Asset Management.

Titulaire d'un Master 2 en Finance de l'Université de Caen et de la Formation Supérieure des Managers Groupama de l'EM Lyon, Régis Gaisnon dispose de près de vingt ans d'expérience sur les marchés financiers et actifs privés, avec une spécialisation en sélection de fonds et investissements non cotés.

Depuis 2016, il occupait chez Groupama Assurances Mutuelles (Paris) les fonctions de senior investment manager, group head of private equity & infrastructure . Il a notamment développé et géré des véhicules evergreen de long terme et joué un rôle actif au sein de l'écosystème français des investisseurs institutionnels.

Avant de rejoindre Groupama, il a occupé différentes fonctions au sein du groupe Dexia, à Paris et à New York, couvrant notamment l'ingénierie financière, le refinancement de portefeuilles de prêts et la mise en place de solutions dédiées à la gestion de la liquidité.

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