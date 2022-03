Edmond de Rothschild collecte 8,2MdCHF en 2021

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier suisse Edmond de Rothschild a enregistré une collecte nette de 8,2 milliards de francs suisses (7,9 milliards d’euros) et vu ses encours grimper à 177,6 milliards de francs (172 milliards d’euros) en 2021, en hausse de 8,6% par rapport à décembre 2020.

La firme précise que la collecte nette a été réalisée pour 5,4 milliards de francs auprès de la clientèle privée et pour 2,7 milliards de francs en gestion collective. En comparaison, en 2020, la firme avait enregistré des entrées nettes globales de 400 millions de francs suisses, soutenues par la collecte de 2,2 milliards de francs auprès de ses clients privés qui avait compensé la décollecte du groupe sur les stratégies liquides.

La collecte d’Edmond de Rothschild sur la gestion d’actifs en 2021 est d’abord venue des actifs réels (private equity, immobilier, dette d’infrastructures) pour lesquels le groupe gère 20 milliards de francs. La société précise que les stratégies liquides (actions, obligations) ont « collecté sur l’ensemble des classes d’actifs ». Interrogée par NewsManagers, le gestionnaire revendique notamment des collectes respectives de 368 et 205 millions d'euros pour les fonds Big Data et Bond Allocation et des entrées nettes de 122 millions d'euros pour le fonds Human Capital.

Edmond de Rothschild indique aussi que plus de 80% des encours de ses fonds ouverts sont en conformité avec les articles 8 et 9 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). La firme ne communique pas en revanche sur la fin de son partenariat qui a tourné court avec le gestionnaire quantitatif Eraam, récemment placé en liquidation judiciaire et dans lequel Edmond de Rothschild AM détenait une part de 34% depuis juillet 2019.

Le groupe affiche un résultat net de 79 millions de francs suisses en hausse de 39% par rapport à 2020 et un ratio de solvabilité de 23 %. Le groupe ajoute qu’il ne présente « aucune exposition bilantielle significative au regard du conflit russo-ukrainien ».