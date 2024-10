Edmond de Rothschild AM voit l'Europe et les États-Unis avancer "à des vitesses différentes"

(AOF) - "Aux États Unis, les dernières publications montrent une économie toujours résiliente à la fois au niveau de la consommation et du marché de l’emploi", affirme Edmond de Rothschild AM. Cette résilience économique implique une moindre nécessité d’une nouvelle baisse des taux directeurs de 50 points de base ce qui a entraîné un léger rebond des taux américains suite à la publication de ces chiffres. Une dynamique favorable pour Donald Trump contribue au rebond des taux souverains américains "sa politique étant jugée plus inflationniste que celle de Kamala Harris".

Parallèlement le 17 octobre 2024, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une nouvelle réduction de son taux de dépôt, le faisant passer à 3,25 %, et Christine Lagarde a précisé que cette décision "visait à soutenir une économie européenne en stagnation, tout en notant que les prévisions de croissance avaient été révisées à la baisse".

La réduction des taux et la révision de l'inflation à la baisse ont profité aux secteurs sensibles aux baisses de taux, "les services publics et les services de communication surpassant le marché actions européen" sur la semaine.