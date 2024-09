Edmond de Rothschild AM voit difficilement la Chine dépasser son objectif de 5% de croissance

(AOF) - "A un moment critique dans le cycle économique mondial où le questionnement sur l’intensité du ralentissement économique s’amplifie, c’est la coordination de l’action publique en Chine qui marque cette fin de mois", souligne Edmond de Rothschild AM. L’exécutif chinois a dépassé les attentes des investisseurs et soutenu un puissant rebond des actions chinoises et de l’ensemble des bourses mondiales, en particulier des pays émergents. Pour le gestionnaire, le choc de confiance provoqué par la Chine "peut s’expliquer par l’étendue de stimulus".

Ce stimulus est "à la fois monétaire avec ses baisses de taux, financier avec le soutien apporté à la bourse locale, économique via les mesures apportées au secteur immobilier, et même fiscal par le soutien conféré aux ménages et aux entreprises ", souligne Edmond de Rothschild AM.

"Nous comprenons ce nouveau dispositif de stimulation économique comme la volonté affichée du gouvernement chinois d'atteindre sa cible de croissance de 5%, après une année 2023 où la croissance a été parmi les plus faibles pour la Chine depuis 1990". Cela étant, le gestionnaire d'actifs voit difficilement à ce stade, la Chine dépasser cette cible, "compte tenu de ses difficultés structurelles".