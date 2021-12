Edmond de Rothschild AM se retire de l'administration d'Eraam

(NEWSManagers.com) - La situation actuelle n'est guère des plus faciles pour la société de gestion quantitative Eraam dont NewsManagers a révélé l'état " fragile" début décembre. Selon les informations de NewsManagers, Edmond de Rothschild Asset Management (France), succursale française de gestion d'actifs du groupe financier suisse Edmond de Rothschild, a fait part à Eraam de sa décision de démissionner de sa fonction d'administrateur de la société de gestion quantitative. Et cela, depuis près de six mois. Un acte qui laisse présager d'une sortie en cours ou à venir du capital d'Eraam pour EdRAM.

Pour rappel, depuis juillet 2019, EdRAM détient 34% d'Eraam, à qui il a notamment racheté sa multigestion alternative et sur lequel il comptait pour relancer sa gestion systématique. La société évaluait sa participation à 1,45 million d'euros dans son dernier rapport annuel.

Le directeur général d'EdRAM (France) Christophe Caspar a également fait part de sa décision de démissionner de sa fonction d'administrateur d'Eraam. Ces décisions ont été entérinées dans deux lettres - l'une d'Edmond de Rothschild AM (France) et l'autre de Christophe Caspar - datant du 22 juin dernier. Leurs démissions doivent prendre effet à la date de la prochaine réunion du conseil d'administration d'Eraam sans qu'aucune date ne soit spécifiée.

Dans leurs lettres respectives, Edmond de Rothschild Asset Management (France) et son directeur général précisent que leurs démissions ne donneront lieu au versement " d'aucune indemnité d'Eraam" et qu'Eraam ne leur est redevable " d'aucune somme à quelque titre que ce soit" . Les lettres précisent par ailleurs qu'EdRAM (France) tout comme Christophe Caspar renoncent " à toute réclamation ou action à l'encontre d'Eraam, à raison de l'exercice de son mandat social d'administrateur de la société" .

EdRAM demeure investi dans les fonds Eraam via des fonds nourriciers de sa gamme VisionFund dont les encours atteignaient 7,25 millions fin novembre (0,5 millions d'euros pour Eraam Premia, 2 millions d'euros pour Eraam Premia Low Vol et 4,7 millions d'euros pour Eraam Premia Long/Short).

Contacté, EdRAM n'a pas souhaité s'exprimer sur une possible sortie du capital d'Eraam. Le gestionnaire spécialisé sur le risk premia, dirigé par Cyril Lureau, a également été approché par NewsManagers pour évoquer sa situation actuelle, mais n'a pas pu répondre dans les temps.