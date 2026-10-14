Edison voit son cours chuter alors que Muddy Waters l'accuse de faute intentionnelle dans l'affaire de l'incendie d'Eaton

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 13 octobre avec les commentaires de l'entreprise)

Les actions d'Edison International

EIX.N ont chuté de plus de 3% mardi après que le vendeur à découvert Muddy Waters a déclaré avoir découvert de nouvelles informations suggérant que le groupe d'électricité avait agi avec une négligence « consciente » ou « délibérée » dans le cadre de l'incendie d'Eaton.

La société d'investissement a indiqué qu'Edison pourrait devoir faire face à au moins 4 milliards de dollars de dommages-intérêts liés à l'incendie, la responsabilité potentielle pouvant atteindre environ 20 milliards de dollars si un tribunal estimait que la conduite de l'entreprise constituait une faute intentionnelle.

Voici plus de détails:

* Muddy Waters a déclaré que la filiale Southern California Edison de l’entreprise n’avait pas corrigé les lacunes d’un modèle d’évaluation des risques d’incendie de forêt, alors qu’elle aurait su depuis environ cinq ans que ce modèle ne tenait pas suffisamment compte des conditions de vents violents.

* Cette filiale fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires , dans lesquelles il lui est reproché que ses équipements électriques auraient provoqué l’incendie d’Eaton, qui s’est déclaré le 7 janvier 2025 dans la région de Los Angeles.

* “Nous restons convaincus que nous serons en mesure de démontrer que nous avons agi comme l’aurait fait tout service public raisonnable en assurant la sécurité du réseau”, a déclaré David Eisenhauer, porte-parole d’Edison.

* Edison a précédemment indiqué qu’elle coopérait aux enquêtes visant à déterminer la cause de l’incendie et a nié toute négligence ou faute.

* Muddy Waters a indiqué que l’incapacité du fournisseur d’électricité à résoudre les problèmes de modélisation avait accru les risques d’incendies de forêt lors d’épisodes de vents extrêmes et avait pesé dans son évaluation de l’exposition potentielle de l’entreprise.