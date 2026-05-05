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Edison ne s'inquiète pas outre mesure de la suspension d'un essai
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 14:32

La série baissière de Newron Pharmaceuticals se poursuit (-1,67%, à 13,57 francs suisses), à la Bourse de Zurich, l'action de la société italienne se dirige vers une septième baisse consécutive. Sur les six précédentes séances, le titre a déjà perdu 15,96% de sa valeur.

Il y a quelques jours, la société biopharmaceutique au stade clinique avait annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient suspendu le recrutement de nouveaux patients sur les sites américains de son étude de phase III baptisée Enigma-TRS2 et portant sur l'Evenamide. Ce traitement vise la modulation de la libération excessive de glutamate chez les patients souffrant de schizophrénie résistante au traitement.

La décision de la FDA intervient après la notification du décès soudain d'un participant à l'étude sur un site clinique situé hors des Etats-Unis. L'investigateur a estimé que cet événement n'était pas lié au traitement de l'étude. La société précise qu'elle collabore étroitement avec les autorités sanitaires américaines et a l'intention de fournir les informations demandées afin de favoriser la levée de la suspension et la reprise du recrutement sur les sites américains pour cette étude.

Edison Group, un cabinet de conseil en investissement et de recherche sur les actions, considère cette suspension comme un processus réglementaire gérable, plutôt que comme une remise en cause du cas d'investissement sous-jacent lié à l'Evenamide. Les analystes soulignent que le décès a été jugé sans lien avec le traitement et que le comité indépendant de surveillance du programme Enigma-TRS a recommandé la poursuite de l'étude.

Le cabinet ajoute que l'Evenamide reste le principal moteur de valeur pour Newron et est développé comme un potentiel premier traitement additionnel pour la TRS (schizophrénie résistante aux traitements), une population de patients disposant actuellement de peu d'options.

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NEWRON PHARMA N
13,440 CHF Swiss EBS Stocks -2,61%
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