 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 076,55
+1,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edison International chute, Jefferies le rétrograde à "conserver" et réduit son objectif de cours
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions de la société de services publics Edison International EIX.N chutent de 1,65% à 55,35 dollars en pré-marché

** Jefferies rétrograde la notation d'EIX de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 70 à 57 dollars

** Le nouvel objectif de cours représente une prime de 1,3 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage signale un risque accru de responsabilité lié aux incendies de forêt et un manque de visibilité sur la croissance

** "Nous ne considérons pas que les actions offrent un rapport risque/récompense convaincant, compte tenu d'un risque d'incendie de forêt proportionnellement plus élevé que celui de son homologue PCG", a déclaré la société de courtage.

** La société de courtage ajoute que le rendement en dividendes de 6 % d'EIX est favorable, mais pas suffisant pour compenser le profil de risque plus élevé

** 9 des16 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 2 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 66 dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait baissé d'environ 30 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EDISON INTL
56,285 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank