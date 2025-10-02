Edison International chute, Jefferies le rétrograde à "conserver" et réduit son objectif de cours

2 octobre - ** Les actions de la société de services publics Edison International EIX.N chutent de 1,65% à 55,35 dollars en pré-marché

** Jefferies rétrograde la notation d'EIX de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 70 à 57 dollars

** Le nouvel objectif de cours représente une prime de 1,3 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage signale un risque accru de responsabilité lié aux incendies de forêt et un manque de visibilité sur la croissance

** "Nous ne considérons pas que les actions offrent un rapport risque/récompense convaincant, compte tenu d'un risque d'incendie de forêt proportionnellement plus élevé que celui de son homologue PCG", a déclaré la société de courtage.

** La société de courtage ajoute que le rendement en dividendes de 6 % d'EIX est favorable, mais pas suffisant pour compenser le profil de risque plus élevé

** 9 des16 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 2 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 66 dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait baissé d'environ 30 % depuis le début de l'année