Edgewise va céder son activité dédiée à la dystrophie musculaire à Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de biotechnologie Edgewise Therapeutics EWTX.O a annoncé lundi qu'elle allait céder son médicament expérimental contre la dystrophie musculaire ainsi que les activités associées à la société française Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars.

Le laboratoire pharmaceutique français obtiendra les droits mondiaux sur le candidat-médicament de la société biotechnologique américaine, le sevasemten, ainsi que la propriété intellectuelle associée, les données cliniques et le personnel soutenant le programme, moyennant un paiement initial en espèces de 1,55 milliard de dollars. Edgewise pourra également prétendre à des paiements d'étapes pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, a indiqué la société américaine.

Edgewise testait le sevasemten dans le traitement de la dystrophie musculaire de Becker et de Duchenne. Les essais ont montré des bénéfices sur la fonction musculaire chez les patients atteints de la forme de Becker et une réduction des marqueurs de lésions musculaires, ainsi qu'un profil de sécurité favorable lors des essais .

Ces deux pathologies sont des troubles génétiques entraînant une faiblesse musculaire progressive, la dystrophie de Becker étant une forme plus bénigne de la dystrophie de Duchenne. Alors que la dystrophie de Duchenne dispose de plusieurs médicaments et de la thérapie génique Elevidys de Sarepta Therapeutics

SRPT.O , il n'existe aucun traitement approuvé pour la dystrophie de Becker.

"L'acquisition de l'activité de dystrophie musculaire d'Edgewise Therapeutics constitue une avancée majeure pour réaliser notre ambition Servier 2030 en neurologie, grâce à une équipe d'experts talentueux et à un actif prometteur dans le domaine des dystrophies musculaires", a déclaré Olivier Laureau, président de Servier.

La vente, qui devrait être finalisée au troisième trimestre, renforcerait également le bilan d'Edgewise, la société prévoyant d'utiliser le produit de la vente pour le développement de son principal candidat, l'EDG-7500.

Ce médicament est actuellement testé pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique, une affection qui provoque un épaississement du muscle cardiaque et rend le pompage du sang plus difficile; les données à 12 semaines de son essai de phase intermédiaire sont attendues au deuxième trimestre.