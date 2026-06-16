Edgewise publie les résultats d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un médicament contre les maladies cardiaques ; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

16 juin - ** L'action Edgewise Therapeutics EWTX.O reculede 10% à 31,71 dollars

** Le laboratoire pharmaceutiqueannonce que son médicament expérimental, l'EDG-7500, a atteint l'objectif principald'un essai clinique de phase intermédiaire mené chez des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique (HCM), une pathologie caractérisée par un épaississement anormal des muscles cardiaques

** Au cours de cette étude de 12 semaines menée auprès de 53 patients atteints de CMH obstructive et non obstructive, le médicamentn’a pasentraîné de réduction significative de la fraction d’éjection ventriculaire gauche , un indicateur clé de la fonction cardiaque, et aucun patient n’est passé sous la barre des 50 %

** RBC Capital Markets estime que les données d’efficacité concernant la CMH non obstructive ont peut-être déçu certains investisseurs, mais ajoute que l’EDG-7500 semble compétitif par rapport aux inhibiteurs de la myosine cardiaque existants

** La société de courtageestime que la chute du cours de l’action "semble exagérée"

** Truist estime que les investisseurs pourraient s’inquiéter des délais de recrutement, de la nécessité éventuelle d’essais comparatifs directs et des retards avant la publication des données de phase III

** La société indique que le début de l’essai de phase avancée est prévu au quatrième trimestre 2026

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 35,6% depuis le début de l’année