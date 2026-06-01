Edgewise en forte hausse après la cession de son activité dédiée à la dystrophie musculaire à Servier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions du développeur de médicaments Edgewise Therapeutics EWTX.O ont bondi de 30,7% à 43,86 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle vendra son activité dédiée à la dystrophie musculaire au laboratoire pharmaceutique français Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars

** EWTX précise que Servier aura accès à son médicament expérimental, le sevasemten, actuellement testé dans le traitement de la dystrophie musculaire de Becker et de Duchenne, deux maladies génétiques entraînant une faiblesse musculaire progressive

** La société indique que cette vente renforcerait son bilan et prévoit d'utiliser le produit de la vente pour le développement de son principal candidat, l'EDG-7500, actuellement testé pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 37,7% depuis le début de l'année