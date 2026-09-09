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EDGE et Safran étendent leur coopération dans la défense au Brésil
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 16:53
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Le partenariat porte notamment sur les missiles, les munitions téléopérées et les technologies de navigation et d'optronique.

Safran annonce la signature d'un protocole d'accord entre Safran Electronics & Defense et SIATT, entité brésilienne du groupe EDGE spécialisée dans les armes intelligentes et les systèmes de missiles.

Les partenaires exploreront de nouvelles coopérations dans les systèmes de missiles, les munitions téléopérées, la défense côtière et les technologies associées. Ils envisagent notamment de développer et produire des propulseurs de missiles dans les installations de SIATT au Brésil.

L'accord couvre également les systèmes de navigation inertielle, les récepteurs GNSS (systèmes mondiaux de navigation par satellite), les actionneurs ainsi que les viseurs et autodirecteurs optroniques.

En fin de journée, le titre Safran reculait de près de 3% à la Bourse de Paris.

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