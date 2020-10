Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-Vial (APE) ne veut pas faire de pronostic sur les négociations avec Bruxelles Reuters • 15/10/2020 à 10:15









PARIS, 15 octobre (Reuters) - Martin Vial, qui dirige l'Agence des participations de l'Etat, n'a pas souhaité faire de pronostic sur l'issue des négociations en cours entre la France et le Commission européenne sur la nouvelle régulation envisagée du parc nucléaire d'EDF EDF.PA . Le commissaire aux participations de l'Etat s'exprimait jeudi devant des journalistes. Le gouvernement français est engagé dans des négociations avec la Commission européenne sur le projet Hercule de réorganisation d'EDF, dont les grandes lignes ont été tracées fin 2019, qui doit permettre d'améliorer les capacités d'investissement et de financement du groupe à travers notamment une sanctuarisation de son parc nucléaire français et une ouverture du capital de ses activités dans les renouvelables. (Gwénaëlle Barzic Edité par Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -2.21%