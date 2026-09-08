EDF va lancer de nouvelles obligations hybrides vertes

information fournie par Reuters • 08.09.2026 • 09:09 •

* ADP ADP.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 130 euros contre 115 euros. * EUROFINS EUFI.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne". * IPSEN IPN.PA ... Lire la suite