EDF va lancer de nouvelles obligations hybrides vertes

EDF EDF.PA :
* ANNONCE SON INTENTION DE LANCER UNE NOUVELLE ÉMISSION D'OBLIGATIONS HYBRIDES VERTES
* LES NOUVEAUX TITRES SERAIENT ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS
* UN MONTANT ÉQUIVALENT AU PRODUIT NET DES NOUVEAUX TITRES SERAIT AFFECTÉ AU FINANCEMENT ET/OU REFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DE LA DURÉE DE VIE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES EXISTANTS EN FRANCE
Texte original nGNE29yz6R
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(Gdansk Newsroom)
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