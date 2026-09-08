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EDF va lancer de nouvelles obligations hybrides vertes
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 08:54
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EDF EDF.PA :

* ANNONCE SON INTENTION DE LANCER UNE NOUVELLE ÉMISSION D'OBLIGATIONS HYBRIDES VERTES

* LES NOUVEAUX TITRES SERAIENT ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS

* UN MONTANT ÉQUIVALENT AU PRODUIT NET DES NOUVEAUX TITRES SERAIT AFFECTÉ AU FINANCEMENT ET/OU REFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DE LA DURÉE DE VIE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES EXISTANTS EN FRANCE

Texte original nGNE29yz6R

Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA

(Gdansk Newsroom)

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