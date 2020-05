Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF va faire appel du jugement dans son litige avec Total Reuters • 20/05/2020 à 19:14









20 mai (Reuters) - Electricite de France SA EDF.PA a annoncé mercredi par le biais d'un porte-parole que: * EDF VA FAIRE APPEL DE LA DÉCISION DE JUSTICE LUI ORDONNANT DE SUSPENDRE UNE PARTIE DU CONTRAT ARENH CONCLU AVEC TOTAL-PORTE-PAROLE Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA

Valeurs associées ENEL MIL +3.17% EDF Euronext Paris +1.25% TOTAL Euronext Paris +1.26% E.ON XETRA +1.64%