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EDF va céder à KKR les activités d'EDF Power Solutions aux USA et au Canada
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 18:31

(Actualisé avec contexte à partir du §3)

L'électricien public EDF a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de céder les activités nord-américaines d'EDF Power Solutions au fonds d'investissement KKR KKR.N , à l'issue d'un processus de mise en concurrence.

L'accord prévoit que KKR s'engage irrévocablement à acquérir les activités d'EDF power solutions aux États-Unis et au Canada, tandis qu'EDF Power Solutions bénéficie d'une option de vente sur ces actifs, selon un communiqué.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'EDF de céder son unité d'énergie renouvelable aux États-Unis afin se recentrer sur ses activités nucléaires nationales.

En novembre, le président-directeur général d'EDF Bernard Fontana, en poste depuis avril 2025, avait déclaré à Reuters que le groupe envisageait de vendre entre 50% et 100% de son unité américaine d'énergie renouvelable, une opération qui pourrait valoriser l'entreprise à près de quatre milliards d'euros.

Bernard Fontana avait alors expliqué que cette réorientation visait à dégager des ressources pour soutenir les investissements dans le parc nucléaire français.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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