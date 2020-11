Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF va anticiper l'arrêt d'un réacteur à Hinkley Point Reuters • 19/11/2020 à 16:46









LONDRES, 19 novembre (Reuters) - EDF EDF.PA commencera à arrêter son réacteur nucléaire Hinkley Point B en Grande-Bretagne au plus tard le 15 juillet 2022, a annoncé jeudi la filiale britannique du groupe français. Ce réacteur situé dans le Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, est en service depuis 1976. Il peut produire suffisamment d'électricité pour alimenter environ 1,8 million de foyers. Il est normalement autorisé à fonctionner jusqu'en mars 2023 mais il a souffert de divers problèmes liés à son obsolescence. EDF est en train de construire un nouveau réacteur de type EPR sur ce site du Somerset, Hinkley Point C, censé commencer à produire de l'électricité en 2025. (Susanna Twidale version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.45%