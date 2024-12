EDF: un projet d'éolien en mer remporté en Méditerranée information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables a annoncé vendredi avoir remporté un projet éolien en mer flottant de 250 MW en Méditerranée avec son partenaire Maple Power.



La filiale d'EDF, également spécialisée dans le solaire, le stockage ou encore la biomasse, indique avoir été retenu avec Maple Power au terme du sixième appel d'offres éolien en mer lancé en 2022 par le ministère de l'Industrie et de l'Energie.



Les deux groupes ont été choisis afin d'assurer la conception, la construction et l'exploitation du parc flottant dit 'Golfe de Fos 1' situé à 25 km des côtes méditerranéennes.



D'une capacité d'environ 250 MW, il devrait fournir l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 450.000 habitants.



Il s'agit du sixième projet éolien en mer remporté en France par EDF Renouvelables dans le cadre des appels d'offres par l'Etat depuis 2011.



Avec Maple Power, une coentreprise créée en 2019 et détenue à 50-50 par Enbridge et le Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), la société dit avoir déjà développé et mis en service au large de Saint Nazaire le premier parc éolien en mer de France d'une capacité de 480 MW et celui de Fécamp (500 MW) et être en train de finaliser la mise en service du projet de ferme pilote d'éoliennes flottantes Provence Grand Large (25 MW).



Ils construisent le parc éolien en mer du Calvados (450 MW) et développent les parcs éoliens en mer de Dunkerque (600 MW) et Manche Normandie (1 GW).



Le projet 'Méditerranée Grand Large' s'inscrit dans les objectifs du gouvernement qui visent la mise en service d'une cinquantaine de parcs éoliens en mer d'ici 2050 pour une puissance totale de 45 GW.





