EDF: un changement à la direction

(CercleFinance.com) - A la suite de la nomination de Xavier Girre comme directeur général de Suez, EDF a annoncé vendredi soir la nomination de Nathalie Pivet au poste de directrice exécutive groupe en charge de la direction performance, impact, investissement et finance.



Cette nomination à titre provisoire prendra effet au 1er juillet et un processus de sélection externe et interne est engagé pour désigner un successeur à titre permanent. Pour rappel, Xavier Girre a assuré durant 10 années le pilotage financier d'EDF.



Nathalie Pivet est depuis septembre 2019 responsable de la direction du pilotage de la trajectoire, de la performance et reporting du groupe qui regroupe l'ensemble des fonctions de controlling. Elle avait rejoint EDF en novembre 2016.





