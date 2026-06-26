EDF signe un accord pour céder sa filiale américaine et canadienne à KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
EDF a signé un accord en vue de céder EDF Power Solutions aux États-Unis et au Canada à la société de capital-investissement KKR, a annoncé vendredi l'entreprise.
KKR acquerra les activités et les actifs concernés. Aux États-Unis et au Canada, EDF Power Solutions exploite 5,6 gigawatts d'actifs renouvelables.
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