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EDF signe un accord pour céder sa filiale américaine et canadienne à KKR
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 18:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EDF a signé un accord en vue de céder EDF Power Solutions aux États-Unis et au Canada à la société de capital-investissement KKR, a annoncé vendredi l'entreprise.

KKR acquerra les activités et les actifs concernés. Aux États-Unis et au Canada, EDF Power Solutions exploite 5,6 gigawatts d'actifs renouvelables.

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