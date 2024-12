EDF: remboursement anticipé des obligations hubrodes information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - EDF annonce qu'elle exercera son option de remboursement anticipé des Obligations hybrides émises le 29 janvier 2013, d'un montant nominal de 1 250 millions d'euros.



Le remboursement interviendra le 29 janvier 2025, conformément aux conditions des Obligations.



EDF précise également qu'elle n'aura pas besoin de refinancer une partie de la dette subordonnée hybride grâce à l'augmentation de capital réalisée en 2023 par la conversion d'OCEANEs en actions nouvelles.



EDF met en garde contre les incertitudes liées aux déclarations prospectives, soulignant les risques et les variations possibles des résultats futurs.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.