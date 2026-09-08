EDF réalise une émission d'obligations de 1 milliard d'euros

EDF a levé avec succès de nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées vertes pour 1 milliard d'euros, avec un coupon initial de 5,25% jusqu'en 2032 et une option de remboursement à 5,25 ans au gré d'EDF.

Un montant équivalent au produit net des Nouveaux Titres sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements dans le cadre de l'extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France.

Les agences de notation devraient attribuer aux Nouveaux Titres une note de BB-/ Ba2/ BBB- (S&P/ Moody's/ Fitch) avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres.

Le règlement-livraison des Nouveaux Titres devrait intervenir le 14 septembre 2026, date à laquelle il est prévu que les Nouveaux Titres soient admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Par ailleurs, le montant de l'Offre de Rachat visant une partie des obligations sociales super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 250 000 000 d'euros lancée aujourd'hui s'établit à 150 000 000 euros.

Depuis le 31 juillet 2026, EDF a réalisé un placement obligataire privé pour un montant de 800 millions de CNH.