EDF: protocole d'accord avec AD pour de l'électricité verte

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé hier la signature d'un protocole d'accord avec Aluminium Dunkerque (AD) afin d'approvisionner ce dernier en électricité bas carbone pendant 10 ans à compter du 1er janvier 2026.



Ce contrat, accompagné d'une avance significative et de mécanismes équilibrés de partage des risques, couvrira une part importante des besoins d'AD. Il s'inscrit dans la stratégie de décarbonation LowCAL de l'entreprise.



' Cet accord stratégique contribue à sécuriser nos activités et à soutenir nos objectifs de décarbonation à l'horizon 2050 ', déclare Guillaume de Goÿs, président d'Aluminium Dunkerque.





