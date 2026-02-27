EDF poursuit la vente de sa participation dans Edison après le décret italien sur l'énergie, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Francesca Landini et Elvira Pollina

Le groupe français EDF va de l'avant avec une éventuelle cotation ou vente d'une participation dans l'entreprise italienne Edison, ont déclaré trois sources au fait du dossier, malgré l'incertitude réglementaire engendrée par le nouveau décret italien sur le secteur de l'énergie.

Lors d'une réunion à Paris avec ses conseillers en début de semaine, le groupe nucléaire français a dissipé les doutes selon lesquels un décret italien visant à réduire les factures d'énergie pourrait forcer EDF à mettre ses projets de côté, ont déclaré à Reuters les sources, qui n'ont pas pu être nommées car les discussions ne sont pas publiques.

Cette clarification fait suite aux commentaires de Nicola Monti, directeur général d'Edison , selon lesquels le décret pourrait mettre en péril les projets d'EDF pour l'unité.

"Malheureusement... en fonction de la façon dont le décret sera publié, cela pourrait également modifier les perspectives de notre plan d'affaires et même l'ouverture éventuelle du capital à des tiers", avait déclaré M. Monti le 18 février.

Quelques heures plus tard, le gouvernement a annoncé les détails de son "decreto bollette ".

L'année dernière, des sources avaient déclaré à Reuters que l'unité d'EDF pourrait être valorisée jusqu'à 10 milliards d'euros (12 milliards de dollars).

Les premières estimations font état d'un impact potentiellement négatif sur les perspectives d'investissement et de croissance, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables en Italie, a déclaré un porte-parole d'EDF vendredi.

"Les équipes d'Edison analysent les conséquences possibles. EDF évalue également, avec ses conseils, l'impact de ces différents éléments sur la revue stratégique en cours concernant une éventuelle opération minoritaire sur le capital de sa filiale", a ajouté le porte-parole.

Le décret inclut le remboursement des coûts du dioxyde de carbone aux centrales électriques au gaz, une mesure qui a réduit les attentes sur l'électricité en gros, bien qu'elle doive encore être approuvée par la Commission européenne.

Il réduit également les subventions accordées à certains projets d'énergies renouvelables et augmente l'impôt sur les sociétés.

L'incertitude quant au cadre réglementaire final persistera jusqu'à ce que Bruxelles examine le décret et que le gouvernement le transforme en loi.

Depuis octobre, EDF travaille avec Intesa Sanpaolo et Lazard pour préparer la vente d'une participation minoritaire dans Edison.

(1 $ = 0,8474 euro)