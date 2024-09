Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: offre de rachat d'obligations et nouvelle émission information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - EDF annonce le lancement d'une offre de rachat sur deux séries d'obligations super-subordonnées : 1 milliard d'euros (remboursement anticipé possible le 22 janvier 2026) et 1,25 milliard de livres sterling (remboursement possible le 29 janvier 2026).

Le résultat de cette offre sera communiqué le 18 septembre 2024.



EDF prévoit également de rembourser des obligations de 1,25 milliard d'euros émises en 2013, sans refinancement pour 625 millions d'euros, grâce à une augmentation de capital.



Enfin, EDF envisage d'émettre de nouvelles obligations perpétuelles vertes pour financer des investissements dans le cadre de son Green Financing Framework.





