EDF manque de moyens pour investir dans la transition énergétique-Pdg

PARIS, 1er décembre (Reuters) - Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF EDF.PA , a déclaré mardi lors d'un événement sur l'innovation organisé par le groupe: * QU'EDF N'A PAS ASSEZ DE MOYENS POUR INVESTIR DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET EST BLOQUÉ PAR LA RÉGULATION ACTUELLE. Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.20%